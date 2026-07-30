صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون پر تشدد اور ہراساں کرنے پرمقدمہ درج

  • لاہور
خاتون پر تشدد اور ہراساں کرنے پرمقدمہ درج

قصور(نمائندہ دنیا)پولیس تھانہ صدر قصور نے خاتون پر تشدد اور ہراساں کرنے پر ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

کوٹ فتح باز خاں کی رہائشی رانی بی بی نے پولیس کودرخواست میں موقف اختیار کیا کہ دانیال بشیر انصاری نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اسے تشدد کا نشانہ بنایا، گالیاں دیں اور سر سے دوپٹہ کھینچ کر پھاڑ دیا۔مدعیہ نے مزید الزام عائد کیا کہ ملزموں نے ایک گروہ بنا رکھا ہے جو علاقے میں خواتین اور بچیوں کو ہراساں کرتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا شمسی انڈر پاس چوک میں نکاسی آب کا جائزہ

صدر گجرات چیمبر احمد حسن کی امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ سے ملاقات

ساگر روڈ، گوجرانوالہ روڈ پر سیوریج نالوں کی صفائی

کٹلری انسٹیٹیوٹ کی بحالی ،مشینری کی خریداری پر پیشرفت

اقبال اعوان کی جانب سے چنار فری ڈائلسز سنٹر بھمبر کو مشین کا عطیہ

سیالکوٹ:بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، سامان برباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن