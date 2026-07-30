رنگ روڈ پولیس کو جدید ہائبرڈ گاڑیاں فراہم کرنیکافیصلہ
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وزیراعلیٰ پنجاب کا رنگ روڈ پولیس کی استعدادِ کار بڑھانے کے لیے بڑا اقدام،رنگ روڈ پولیس کو جدید ہائبرڈ گاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔
رنگ روڈ پولیس کے فلیٹ میں جدید ہائبرڈ گاڑیوں کی شمولیت، بروقت اور مؤثر پیٹرولنگ مزید یقینی بنائی جائے گی۔ہائبرڈ گاڑیوں سے ایندھن کی بچت، آپریشنل کارکردگی میں اضافہ اور ماحول دوست پولیسنگ کو فروغ ملے گا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments