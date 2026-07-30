صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

40سالہ خاتون کاقتل ، بہن کی مدعیت میں مقدمہ درج

  • لاہور
40سالہ خاتون کاقتل ، بہن کی مدعیت میں مقدمہ درج

لاہور(کرائم رپورٹر)وحدت کالونی کے علاقے میں 40سالہ خاتون کے قتل کا معاملہ ،پولیس نے مقتولہ ثناکی بہن نازیہ عابد کی مدعیت میں درج کرلیا۔

 ذرائع کے مطابق مقدمہ مقتولہ ثنا شیراز کے شوہر شیراز خان اوربیٹے عبداللہ شیراز کے خلاف درج کیا گیا ، ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزم شیراز خان کا اپنی بیوی ثناشیراز سے گھریلو معاملات پر اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا، پی ایچ اے کا عدم تعاون، پارک جوہڑ بن گئے

رکشہ سے غیر معیاری بھینس کا گوشت برآ مد ،ملزم گرفتار

جی سی یو سنڈیکیٹ کا 77واں اجلاس ، اہم فیصلوں کی منظوری

ڈپٹی کمشنر نعمان صدیق کا دورہ جڑانوالہ ، ٹی ایچ کیوہسپتال کا معائنہ

غیر معیاری کھادیں تیار اور خرید و فروخت کرنیولا گرفتار

پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری سے فراڈ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن