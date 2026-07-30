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اقلیتوں کی مخصوص نشستوں میں اضافہ نہ کرنے کے بارے ہائیکورٹ کا فیصلہ چیلنج

  • لاہور
اقلیتوں کی مخصوص نشستوں میں اضافہ نہ کرنے کے بارے ہائیکورٹ کا فیصلہ چیلنج

لاہور(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اقلیتوں کی مخصوص نشستوں میں آبادی کے تناسب سے اضافہ نہ کرنے کے بارے میں لاہور ہائیکورٹ کے فیصلے کو چیلنج کردیا گیا۔

اپیل میں نصیب مسیح ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ لاہور ہائیکورٹ نے اقلیتی نشستوں میں اضافے سے متعلق درخواست خارج کرتے ہوئے درست فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ نئی مردم شماری کے بعد آبادی میں اضافے کے تناسب سے اقلیتوں کی نمائندگی میں بھی اضافہ ہونا چاہیے تھا،اپیل میں کہا گیا کہ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے دس نشستیں 1985 میں اس وقت مقرر کی گئی تھیں ۔

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