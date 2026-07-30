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ورچوئل یونیورسٹی ، جامعہ فاؤنڈیشن میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

  • لاہور
ورچوئل یونیورسٹی ، جامعہ فاؤنڈیشن میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

لاہور (سٹاف رپورٹر ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کے درمیان اعلیٰ تعلیم، ڈیجیٹل لرننگ، تحقیق اور جدت کے فروغ کے لیے ایک اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے ۔

مفاہمتی یادداشت پر ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ارشد سلیم بھٹی اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کے ریکٹر میجر جنرل (ر) ڈاکٹر رضا علی خان، ہلالِ امتیاز (ملٹری) نے فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد میں منعقدہ ایک پروقار تقریب کے دوران دستخط کیے ۔اس موقع پر ورچوئل یونیورسٹی کے وفد میں رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر اطہر عظیم خان، شعبہ حیاتیاتی علوم کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر آصف ندیم، ڈائریکٹر کیمپسز و ایڈیشنل رجسٹرار مسٹر عامر رفیق بھی موجود تھیں۔

 

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