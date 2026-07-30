وقف بورڈ :سابق سیکرٹری کیلئے الوداعی تقریب
لاہور(خبر نگار )چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ قمر الزمان کی جانب سے بورڈ کے سابق سیکرٹری فرید اقبال کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بورڈ کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔
چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ قمر الزمان کی جانب سے بورڈ کے سابق سیکرٹری فرید اقبال کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بورڈ کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔
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