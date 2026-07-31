قصور :گنے کے کھیت سے لاپتا بزرگ خاتون کی لاش برآمد
قصور(نمائندہ دنیا) قصور کے تھانہ صدر کے نواحی علاقہ بھوچکے سے لاپتا بزرگ خاتون کی لاش گنے کے کھیت سے برآمدکرلی گئی۔
متوفیہ کی شناخت 80سالہ برکت بی بی دختر اسحاق کے نام سے ہوئی، جو ذہنی طور پر معذور بتائی جاتی ہے ۔اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش کو تحویل میں لے لیا گیا۔ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔
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