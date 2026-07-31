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قصور میں بچی سمیت 3خواتین اغوا

  • لاہور
قصور میں بچی سمیت 3خواتین اغوا

قصور(نمائندہ دنیا)تین الگ واقعات میں بچی سمیت 3خواتین کو اغواکرلیا گیا۔

 تھانہ صدر قصور کے علاقے عبدالرشید گارڈن کے رہائشی نذیر احمدکی 22 سالہ بیٹی (ث) بی بی کوسہیل سمیت دیگر ملزممبینہ طور پر اغوا کرکے لے گئے ۔ تھانہ صدر پتوکی کے علاقے حبیب آباد میں 30 سالہ (ف) بی بی زوجہ سکندر رضا اپنی 10 سالہ بیٹی نور فاطمہ کے ہمراہ لاہور جانے کے لیے گھر سے نکلی، مگر دونوں واپس نہ آئیں۔ اہلخانہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔تھانہ منڈی عثمان والا کے علاقے جلوکے میں ملزم ندیم ولد غفورنے 17 سالہ لڑکی (آ) بی بی دختر سلطان احمد کو مبینہ طور پر ورغلا پھسلا کر اغوا کر لیا۔

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