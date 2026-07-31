شرقپور:ڈاکوئوں کی فائرنگ 3خواتین سمیت 4افراد زخمی
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ شرقپور کے علاقہ ککڑی والا کے قریب ڈاکوؤں نے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کردی جس سے 3خواتین سمیت 4افراد زخمی ہوگئے ۔
بتایا گیا ہے کہ مذکورہ علاقہ میں ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی کوشش کی تو ظہور احمد نے مزاحمت کردی جس پر ڈاکوؤں نے اندھادھند گولیاں برسادیں، زد میں آکر 30سالہ ظہور ،60 سالہ نسرین، 18 سالہ طیبہ ظہوراور 18 سالہ طاہرہ شدیدزخمی ہوگئے ، جنہیں ریسکیو ٹیموں نے فرسٹ ایڈ کے بعد ٹی ایچ کیوہسپتال منتقل کردیا ۔
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