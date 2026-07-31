صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ :تھریشر مشین تلے آکر 1مکینک جاں بحق، دوسرا زخمی

  • لاہور
شیخوپورہ :تھریشر مشین تلے آکر 1مکینک جاں بحق، دوسرا زخمی

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ فیصل آباد روڈ کی آبادی نواں کوٹ علی پور میں تھریشر مشین ٹھیک کرتے ہوئے مشین چل جانے سے فاروق آباد کے رہائشی 2 مکینک تھریشر مشین تلے آگئے۔

 جن میں سے ایک20سالہ مکینک قمر جاں بحق ، دوسرا علی حیدر شدید زخمی ہوگیا ۔ریسکیوٹیموں نے زخمی حیدر علی کو فرسٹ ایڈ کے بعد ڈی ایچ کیوہسپتال شیخوپورہ منتقل جبکہ قمر کی لاش کو پولیس کے حوالے کردیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب : سکول تعطیلات میں توسیع کی سفارش

گورنر کا ایل ایل بی طلبہ کے نتائج جاری، ڈگری کی تکمیل یقینی بنانے کا حکم

مون سون کے دوران غفلت برداشت نہیں کی جائیگی، کمشنر

سیلاب،عوام افواہوں پر کان نہ دھریں، ڈاکٹر فیصل سلیم

ڈپٹی کمشنر حنا ارشد کا سیف سٹی اور وکٹم سپورٹ سنٹر کا دورہ

رجسٹریشن کے معاملات میرٹ کے مطابق نمٹائے جائیں:بلال سلیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ