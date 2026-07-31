چکن مزید 21روپے کلوسستا
لاہور( این این آئی)شہر میں پرچون سطح پر فی کلو برائلر گوشت کی قیمت مزید 21روپے کمی سے 425روپے کلو، زندہ برائلر مرغی کی قیمت 15روپے کمی سے 293روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت266روپے فی درجن کی سطح پر مستحکم رہی ۔
شہر میں پرچون سطح پر فی کلو برائلر گوشت کی قیمت مزید 21روپے کمی سے 425روپے کلو، زندہ برائلر مرغی کی قیمت 15روپے کمی سے 293روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت266روپے فی درجن کی سطح پر مستحکم رہی ۔
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