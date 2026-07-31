پارکنگ کے سرکاری نرخ آویزاں
لاہور( آئی این پی)پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کی ہدایت پر لاہور جنرل ہسپتال انتظامیہ نے شہریوں کی رہنمائی کے لیے مقررہ پارکنگ ریٹس نمایاں جگہوں پر آویزاں کر دئیے ۔
پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کی ہدایت پر لاہور جنرل ہسپتال انتظامیہ نے شہریوں کی رہنمائی کے لیے مقررہ پارکنگ ریٹس نمایاں جگہوں پر آویزاں کر دئیے ۔
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