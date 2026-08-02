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مجاہد سکواڈ نے دوران ڈکیتی شہری کوزخمی کرنے کاملزم پکڑ لیا

  • لاہور
مجاہد سکواڈ نے دوران ڈکیتی شہری کوزخمی کرنے کاملزم پکڑ لیا

لاہور(کرائم رپورٹر) مجاہد سکواڈ نے جہلم پولیس کو دوران ڈکیتی شہری کو زخمی کرنے کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری گرفتار کر لیا۔

ترجمان کے مطابق مجاہد سکواڈ نے ناکہ نیو راوی نے کارروائی کرتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ سے ملزم کو مشکوک جانتے ہوئے گرفتار کیا۔کریمنل ریکارڈ چیک کرنے پر ملزم اے کیٹگری کا اشتہاری نکلا۔ان کیخلاف جہلم تھانہ سوہاوہ میں دوران ڈکیتی شہری کو زخمی کرنے کا مقدمہ درج تھا ،بعد ازاں گرفتار ملزم قدیر کو مزید کارروائی کیلئے تھانہ شاہدرہ ٹاؤن کے حوالے کر دیا گیا۔

 

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