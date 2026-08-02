اسلامی نظام ہی عوام کو انصاف فراہم کر سکتا :جماعت اسلامی
لاہور (این این آئی) امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری نے کہا ہے کہ ملک میں برسوں سے ‘‘گڈ گورننس’’کے نام پر عوام کو مسلسل دھوکہ دیا جا رہا ہے۔
اسلامی نظام ہی عوام کو انصاف فراہم کر سکتا ہے ،انہوں نے کہا کہ مہنگائی، بے روزگاری، بد عنوانی، کمزور طرزِ حکمرانی اور وسائل کی غیرمنصفانہ تقسیم نے عوام کی مشکلات میں مسلسل اضافہ کیا ہے۔
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