صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولز :غیر قانونی بھرتیوں ، افسروں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

  • لاہور
سکولز :غیر قانونی بھرتیوں ، افسروں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

سی ای او ایجوکیشن لاہور کو احکامات پر فوری عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت

لاہور(عاطف پرویز سے )سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے سال 2022-23 کی کلاس فور بھرتیوں سے متعلق پروب رپورٹ پر عملدرآمد کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ قانونی بھرتیوں کو برقرار رکھنے جبکہ غیر قانونی بھرتیوں اور ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ نے 151 قانونی قرار دیے گئے کلاس فور ملازمین کے کنٹریکٹ قانون اور پالیسی کے مطابق توسیع دینے کی ہدایت جاری کی ہے ۔رپورٹ کے مطابق 209 غیر قانونی بھرتی ہونے والے کلاس فور ملازمین کی ملازمتیں ختم کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو فوری کارروائی کا حکم دیا گیا ہے ۔غیر قانونی بھرتیوں میں مبینہ طور پر ملوث 69 افسران کے خلاف بھی محکمانہ کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ متعلقہ افسران کا گریڈ، تعیناتی کی تفصیلات، ریٹائرمنٹ کی تاریخ اور رابطہ نمبر فوری طلب کر لیے گئے ہیں۔محکمہ سکول ایجوکیشن نے واضح کیا ہے کہ ذمہ دار افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کو احکامات پر فوری عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے ۔محکمہ سکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ بھرتیوں میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، بروقت تکمیل کی ہدایت

کوٹ مومن:امن کمیٹی کا اجلاس ،جلوسوں کے انتظامات کا جائزہ

پیشہ ور گداگروں کی بھر مار، شہری اور تاجر پریشان

بھیرہ:صوبائی وزیر صہیب بھرتھ کی تقریبِ عقیقہ میں شرکت

خوشاب:الیکٹرک بس کنڈ کٹر کو تھپڑ مارنے پر اے ایس آئی معطل

ڈکیتی،چوری کی مختلف وارداتیں، نقدی، زیورات لوٹ لئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل