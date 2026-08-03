سیڈ کارپوریشن کی کسانوں کو بیجوں کی بروقت فراہمی کی ہدایت
لاہور(این این آئی)پنجاب سیڈ کارپوریشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ ادارہ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے تحقیق اور جدید بیجوں کی تیاری پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔
پنجاب سیڈ کارپوریشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ ادارہ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے تحقیق اور جدید بیجوں کی تیاری پر خصوصی توجہ دے رہا ہے، کسانوں کو معیاری، تصدیق شدہ اور زیادہ پیداوار بیجوں کی بروقت فراہمی کے لیے جامع حکمت عملی پر عملدرآمد جاری ہے۔
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