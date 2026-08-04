خاتون محتسب پنجاب، انسدادِ ہراسمنٹ سندھ کا تعاون پر اتفاق
لاہور (اے پی پی)خاتون محتسب پنجاب ڈاکٹر نجمہ افضل خان نے سندھ کے محتسب برائے انسدادِ ہراسمنٹ شاہنواز طارق سے ملاقات کی ۔۔
،خواتین کو ہراسمنٹ سے محفوظ ماحول کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر قانون پر مو ثر عملدرآمد، شکایات کے بروقت ازالے ، اداروں میں انسدادِ ہراسمنٹ کمیٹیوں کی فعالیت اور عوامی آگاہی کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔
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