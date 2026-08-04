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ہائیکورٹ کے ججزکا روسٹر جاری

  • لاہور
ہائیکورٹ کے ججزکا روسٹر جاری

لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ آفس نے ججز روسٹر جاری کر دیا،پرنسپل سیٹ پر 5 ججز بطور سنگل بینچ، ملتان، بہاولپور اور۔۔۔

 پنڈی کے علاقائی بینچوں پر تین ججز بطور سنگل بینچ جبکہ پرنسپل سیٹ پر سوموار سے دو ڈویژن بینچ اپیلوں پر سماعت کرینگے ۔چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کی منظوری سے ایڈیشنل رجسٹرار نے روسٹر جاری کیا۔چیف جسٹس کی سربراہی میں سنگل اور دو رکنی بینچ تمام نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔

 

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