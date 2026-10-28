یوم ِسیاہ پر واک،کشمیر کی آزادی کا مطا لبہ
لاہور(خبر نگار)ویٹرنری یونیورسٹی لاہور کے ٹیو ٹر آفس میں یوم ِسیاہ کشمیر پر آگاہی واک،وائس چانسلرڈاکٹر مسعود ربا نی ودیگرنے مقبوضہ کشمیر سے بھارتی قبضہ جلد ختم کر نے ، کشمیریوں کو حق خود ارا دیت دینے کا مطا لبہ کیا۔ دیگرکیمپسز میں بھی اظہار یکجہتی کیاگیا۔
ویٹرنری یونیورسٹی لاہور کے ٹیو ٹر آفس میں یوم ِسیاہ کشمیر پر آگاہی واک،وائس چانسلرڈاکٹر مسعود ربا نی ودیگرنے مقبوضہ کشمیر سے بھارتی قبضہ جلد ختم کر نے ، کشمیریوں کو حق خود ارا دیت دینے کا مطا لبہ کیا۔ دیگرکیمپسز میں بھی اظہار یکجہتی کیاگیا۔
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