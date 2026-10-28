پوسٹرز نمائش ،طلبہ نے مسئلہ کشمیر اجاگر گیا
لاہور(خبر نگار)نیشنل کالج آف آرٹس یومِ سیاہ کشمیر پر پوسٹرز نمائش، 50 سے زائدطلبہ نے اپنے فن پاروں کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم وجبر کے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے آزادی کامطالبہ کیا۔نمائش کا افتتاح وائس چانسلر نے کیا۔
نیشنل کالج آف آرٹس یومِ سیاہ کشمیر پر پوسٹرز نمائش، 50 سے زائدطلبہ نے اپنے فن پاروں کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم وجبر کے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے آزادی کامطالبہ کیا۔نمائش کا افتتاح وائس چانسلر نے کیا۔
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