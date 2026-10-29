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رحمت مسیح انتقال کر گئے ،آخری رسومات ادا،اہم شخصیات کی شرکت

  • لاہور
رحمت مسیح انتقال کر گئے ،آخری رسومات ادا،اہم شخصیات کی شرکت

لاہور(سٹاف رپورٹر)سماجی کارکن شاہد رحمت کے والد رحمت مسیح انتقال کرگئے، ان کی آخری رسومات سینٹ الفونس چرچ لاہور میں ادا کی گئیں۔۔۔

 جس میں مسلم لیگ (ن) کے رہنما سابق صوبائی وزیر خلیل طاہر سندھو، ارکان اسمبلی فیلبوس کرسٹو فر،سونیا عاشر،نوخیز کھوکھر سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکا نے سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار افسوس کیا اور صبر کیلئے دعا کی۔

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