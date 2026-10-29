ایس ایچ او کو جرمانے کی سزا معطل
لاہور(کورٹ رپورٹر)ہائیکورٹ کے جسٹس صادق محمود اور جسٹس جواد ظفر نے منشیات کیس میں مقدمہ کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر 50 ہزار کے ضمانتی مچلکوں کی عوض ایس ایچ او کوٹ لکھپت افضل رئوف کو دو سو روپے جرمانے کی سزا کا فیصلہ معطل کردیا۔
ہائیکورٹ کے جسٹس صادق محمود اور جسٹس جواد ظفر نے منشیات کیس میں مقدمہ کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر 50 ہزار کے ضمانتی مچلکوں کی عوض ایس ایچ او کوٹ لکھپت افضل رئوف کو دو سو روپے جرمانے کی سزا کا فیصلہ معطل کردیا۔
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