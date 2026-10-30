سٹریٹ لائٹس کیلئے فنڈز کی منظوری
لاہور (این این آئی)لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا اپنی رہائشی سکیم ایل ڈی اے سٹی کی سٹریٹ لائٹس کو سوفیصد سولر توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ ، گورننگ باڈی نے جناح سیکٹر میں ایل ای ڈی سولر لائٹس کی تنصیب کیلئے فنڈز کی منظوری دیدی۔
لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا اپنی رہائشی سکیم ایل ڈی اے سٹی کی سٹریٹ لائٹس کو سوفیصد سولر توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ ، گورننگ باڈی نے جناح سیکٹر میں ایل ای ڈی سولر لائٹس کی تنصیب کیلئے فنڈز کی منظوری دیدی۔
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