شیڈول بدستور متاثر ، گھنٹوں لیٹ
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )ٹرین شیڈول بدستور متاثر، کراچی سے آنیوالی گرین لائن ایکسپریس 6 گھنٹے 40 منٹ، ملت و پاک بزنس ایکسپریس 5گھنٹے 45 منٹ ،خیبر میل 5 گھنٹے ، تیز گام 5 گھنٹے لیٹ ہوئیں، مسافرپریشان ہوتے رہے ۔
ٹرین شیڈول بدستور متاثر، کراچی سے آنیوالی گرین لائن ایکسپریس 6 گھنٹے 40 منٹ، ملت و پاک بزنس ایکسپریس 5گھنٹے 45 منٹ ،خیبر میل 5 گھنٹے ، تیز گام 5 گھنٹے لیٹ ہوئیں، مسافرپریشان ہوتے رہے ۔
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