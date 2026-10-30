موبائل فونز کو جعلی IMEIنمبرز لگا کربیچنے والا ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)فیصل ٹاؤن پولیس نے چوری شدہ موبائل فونز کو جعلی IMEIنمبرز لگا کر فروخت کرنیوالے ملزم منور کو موچی پورہ مارکیٹ سے گرفتار کر لیا۔
ملزم مخصوص گاہکوں سے چوری شدہ آئی فونز اور دیگر موبائل فونزخریدتا اورانکے IMEIنمبرز تبدیل کرکے جعلی نمبروں کیساتھ سستے داموں فروخت کرتا تھا۔ کارروائی میں ملزم سے سوسے زائد موبائل فونز اور کمپیوٹر سسٹم برآمد کر لیا گیا۔
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