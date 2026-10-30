سکول ٹیچر انٹرنز بھرتی، انٹرویوز کا آغاز
لاہور(خبر نگار)پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں اساتذہ کی کمی پوری کرنے کیلئے سکول ٹیچر انٹرنز کی بھرتیوں کیلئے انٹرویوز کا آغاز ہوگیا ۔
ایس ٹی آئیز کی خالی اسامیوں پر انٹرویوزآج مکمل کئے جائیں گے۔کامیاب امیدواروں کو یکم نومبر سے جوائننگ لیٹر جاری کیے جانے کا امکان ہے ۔ میرٹ پربھرتیوں کیلئے یونین کونسل کے علاوہ پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایڈ اور بی ایڈ قابلیت کے الگ الگ نمبر رکھے گئے ہیں۔
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