صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول ٹیچر انٹرنز بھرتی، انٹرویوز کا آغاز

  • لاہور
سکول ٹیچر انٹرنز بھرتی، انٹرویوز کا آغاز

لاہور(خبر نگار)پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں اساتذہ کی کمی پوری کرنے کیلئے سکول ٹیچر انٹرنز کی بھرتیوں کیلئے انٹرویوز کا آغاز ہوگیا ۔

 ایس ٹی آئیز کی خالی اسامیوں پر انٹرویوزآج مکمل کئے جائیں گے۔کامیاب امیدواروں کو یکم نومبر سے جوائننگ لیٹر جاری کیے جانے کا امکان ہے ۔ میرٹ پربھرتیوں کیلئے یونین کونسل کے علاوہ پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایڈ اور بی ایڈ قابلیت کے الگ الگ نمبر رکھے گئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ