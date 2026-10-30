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دوستوں میں تلخ کلامی پراغوا ، بھتہ وصولی مقدمہ کے 3ملزم گرفتار

  • لاہور
دوستوں میں تلخ کلامی پراغوا ، بھتہ وصولی مقدمہ کے 3ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)دوستوں میں تلخ کلامی کے بعد مبینہ اغوا ، بھتہ وصولی پر فیکٹری ایریا پولیس نے کیس میں مطلوب 3ملزموں ذیشان، زین اور علی حمزہ کو گرفتار کر لیا۔

 ملزموں پر شہری کے اغوا ، تشدد کا نشانہ بنانے ، اسلحہ سے دھمکانے اور رہائی کے بدلے اہلخانہ سے60ہزار وصول کرنے کا الزام ہے ۔تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم اور متاثرہ شہری آپس میں دوست تھے ۔ تلخ کلامی پرتنازع شدت اختیار کر گیا ۔

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