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پی اے سی کا اجلاس،محکمہ بلدیات کے آڈٹ پیرازکاجائزہ ، 8کو نمٹا دیا

  • لاہور
پی اے سی کا اجلاس،محکمہ بلدیات کے آڈٹ پیرازکاجائزہ ، 8کو نمٹا دیا

لاہور (سیاسی نمائندہ)پبلک اکاؤنٹس کمیٹیIII کا 80 واں اجلاس احمد اقبال چودھری کی زیرِصدارت ہوا۔

محکمہ بلدیات سے متعلق آڈٹ 2021-22 اور 2019-20 کی آڈٹ رپورٹس کا جائزہ لیا گیا جن میں 72 آڈٹ پیرا زشامل تھے ۔کمیٹی نے لاہور والڈ سٹی اتھارٹی اورپنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز امپرومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام سے متعلق آڈٹ پیراز پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کمیٹی نے 8آڈٹ پیراز کو نمٹا دیا۔

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