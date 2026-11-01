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مسجد کا واش روم استعمال کرنے پر جھگڑا،دکاندار پر تشدد کے 3ملزم گرفتار

  • لاہور
مسجد کا واش روم استعمال کرنے پر جھگڑا،دکاندار پر تشدد کے 3ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر )جوہر ٹاؤن پولیس نے دکاندار پر تشدد میں ملوث 3ملزم گرفتارکرلئے ۔

ایس ایچ او کے مطابق جھگڑے کا واقعہ مسجد کے واش روم کے استعمال سے روکنے پر پیش آیا۔ یاسر نے احمد کو صرف نماز کے اوقات میں واش روم استعمال کرنے کا کہ تو احمد نے مشتعل ہوکرفون کر کے ساتھیوں کو بلالیا۔ ملزموں نے ملکر یاسر کو تشدد کانشانہ بنایااورعینک کی دکان میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ گرفتار ملزموں میں جواد، جہانگیر اور نیاز شامل ہیں ، دیگر کی گرفتاری کیلئے چھاپے جاری ہیں ۔

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