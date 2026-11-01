ہسپتالوں میں مریضوں کو خون کی فراہمی کیلئے پینک بٹنز تنصیب کا آغاز
لاہور(کرائم رپورٹر)سیف سٹیز اتھارٹی نے شہریوں کی سہولت کیلئے صوبہ بھر کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی کیو آر پینک بٹنز کی تنصیب کا آغاز کر دیا جنہیں سکین کرنے پر سیف سٹی ٹیم مریضوں کو مطلوبہ بلڈ ڈونرز سے منسلک کرنے میں مدد کریگی۔
سیف سٹیز اتھارٹی نے شہریوں کی سہولت کیلئے صوبہ بھر کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی کیو آر پینک بٹنز کی تنصیب کا آغاز کر دیا جنہیںسکین کرنے پر سیف سٹی ٹیم مریضوں کو مطلوبہ بلڈ ڈونرز سے منسلک کرنے میں مدد کریگی۔
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