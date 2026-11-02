صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کو بلیک میل اور ہراساں کرنیوالے 3ملزم پکڑے گئے

  • لاہور
خواتین کو بلیک میل اور ہراساں کرنیوالے 3ملزم پکڑے گئے

لاہور(آئی این پی)نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے خواتین کو بلیک میل اور ہراساں کرنے کے الزام میں 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔

این سی سی آئی اے نے لاہور کے علاقے انجینئرنگ ٹاؤن سے عارفوالا کے رہائشی ایک ملزم کو گرفتار کیا۔ لاہور سے ہی دوسرا ملزم ملتان کی خاتون کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کرکے انکی ساکھ متاثر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ وہاڑی کی خاتون کو واٹس ایپ پر دھمکیاں دینے والا تیسرا ملزم فیصل آباد ٹول پلازہ کے قریب سے پکڑا گیا۔این سی سی آئی اے کے مطابق تینوں ملزموں سے ہراسانی کیلئے استعمال ہونیوالے موبائل فونز اور متاثرہ خواتین کا نجی ڈیٹا برآمد کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی قیمت 4500 روپے فی من مقرر کر دی ،عاشق کرمانی

لاہور قلندرز کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ضلع خوشاب میں ہو گا

ٹریفک کی روانی میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائیگی، ڈی ایس پی ٹریفک

6سالہ دعا دل میں سوراخ کے باعث زندگی کی جنگ لڑ رہی

جماعت اسلامی کے ضلعی امیر کے تقرر کا مرحلہ مکمل

اولاد کی تربیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کریں،سراج الحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر