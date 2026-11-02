صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فونز ٹیمپر کرنیوالے کی گرفتاری کیلئے گئی پولیس ٹیم پر حملہ،مقدمہ درج

  • لاہور
فونز ٹیمپر کرنیوالے کی گرفتاری کیلئے گئی پولیس ٹیم پر حملہ،مقدمہ درج

تھہ شیخم(نامہ نگار) قصور کے تھانہ تھہ شیخم پولیس نے ڈکیتی و چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزم علی حیدر کو گرفتار کیا۔

اس کے انکشاف پر کہ چھینے اور چوری موبائل فونز کو کوٹ رادھا کشن کے رہائشی،سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزم یوسف عرف منگو کے پاس لے جاتا تھا، جو جدید سافٹ ویئرز کے ذریعے ان موبائلز کے ای ایم ای نمبرز تبدیل(ٹیمپر)کر دیتا تھا، جس کے بعد ان فونز کو مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تھا۔ ایس ایچ او روحیل خاں نے ٹیم کے ہمراہ یوسف کی گرفتاری کیلئے اس کے ٹھکانے پر چھاپہ ماراتو اس کے متعدد سہولت کار اور مقامی لوگ موقع پر جمع ہو گئے جنہوں نے آتے ہی پولیس ٹیم پر دھاوا بول دیا اور ملزم کو چھڑانے کی کوشش کی۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس بحران ، گھریلو کنکشنز کی فراہمی پر عائد پابندی غیر معینہ مدت تک برقرار رکھنے کا فیصلہ

طبی فضلے کی ناقص ری سائیکلنگ کا انکشاف

چنیسرٹاؤن میں 25 کروڑ لاگت سے تعمیر سندھی مسلم فوڈواک کا افتتاح

کراچی سے تعاون وفاق کی بھی ذمہ داری ، سعید غنی

لیاری کھنڈرات میں تبدیل، 20گھنٹے لوڈشیڈنگ، منعم ظفر

ناصر شاہ کی گلگت بلتستان کے عوام کو یومِ آزادی کی مبارکباد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر