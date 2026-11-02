حماد اظہر کی درخواست ضمانت پر سماعت کل ہو گی
لاہور(آئی این پی)انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کی درخواست ضمانت پر سماعت کل منگل کو ہوگی۔
انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کی درخواست ضمانت پر سماعت کل منگل کو ہوگی۔ عدالت نے پولیس سے ریکارڈ طلب کر رکھا ہے۔ حماد اظہر کو 9 مئی کے جلاؤگھیرائو مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔
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