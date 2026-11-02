ٹک ٹاکر زیادتی کیس:بریت درخواست پر فیصلہ آج
لاہور(آئی این پی)ٹک ٹاکر عائشہ جٹ سے مبینہ زیادتی کے الزام میں یوٹیوبر رجب بٹ اور دیگر ملزموں کی بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ آج (پیر)کے روز سنایا جائے گا۔
ایڈیشنل سیشن جج ظفریاب چدھڑ کی جانب سے فریقین کے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد ملزموں کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ۔ملزموں کیخلاف تھانہ نواب ٹاؤن پولیس نے عائشہ جٹ کی شکایت پر مقدمہ درج کر رکھا ہے۔
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