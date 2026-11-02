صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوانوں کا کتاب سے تعلق مضبوط کرنا قابلِ تحسین:ڈاکٹر خالد محمود

  • لاہور
نوجوانوں کا کتاب سے تعلق مضبوط کرنا قابلِ تحسین:ڈاکٹر خالد محمود

لاہور (سٹاف رپورٹر)نوجوان قلمکار، دانشور اور سماجی تنظیم شعور کے ترجمان عاصم بشیر انقلابی کی نئی کتاب کی تقریبِ رونمائی مقامی ہوٹل میں ہوئی۔

صدارت سابق وائس چانسلر جامعہ پنجاب ڈاکٹر خالد محمود نے کی۔ مہمانِ خصوصی کالم نگار فاروق چوہان جبکہ میزبان علامہ عبد الستار عاصم چیئرمین قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل تھے ۔ ڈاکٹر خالد محمود ، فاروق چوہان ،عبد الستار عاصم ،میاں حبیب اللہ، حسن عباسی، چودھری نایاب علی ودیگرمقررین نے عاصم بشیر کی علمی و ادبی کاوش کو سراہتے کہا نوجوانوں کا کتاب، قلم اور علم کی طرف راغب ہونا معاشرے کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے ۔ آج موبائل فون اور سوشل میڈیا نے مطالعے کو متاثر کیا ہے ، ایسے حالات میں نوجوانوں کا کتاب لکھنا اور کتاب سے تعلق مضبوط کرنا قابلِ تحسین عمل ہے ۔ ہمیں نوجوان قلمکاروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ نئی نسل علم و ادب کے میدان میں آگے بڑھ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کشمیر چوک انڈر پاس منصوبہ،22روز میں 85فیصد کام مکمل

پولیس افسران کا گرجا گھروں کا دورہ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

تمام سیاسی قیادت کو محبت کا پیغام دینا چاہیے ،راجہ پر ویز اشرف

ڈی ایچ کیو ہسپتال جہلم میں میت منتقلی سروس کا افتتاح

پاک چین ہسپتال،عوام کو سہولیات ملیں گی، نیلسن عظیم

ڈپٹی کمشنر مری کی کھلی کچہری آج ہوگی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر