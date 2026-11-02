صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

97مخصوص اضلاع میں انسداد ِپولیو مہم آج شروع ہوگی

  • لاہور
97مخصوص اضلاع میں انسداد ِپولیو مہم آج شروع ہوگی

ٖلاہور(آئی این پی)ملک بھر کے 97مخصوص اضلاع میں قومی انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہوگی۔رواں سال کی تیسری ذیلی پولیو مہم 8نومبر تک جاری رہے گی۔۔۔

 جس میں 2کروڑ 39لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائینگے ۔پنجاب کے 13اضلاع میں 92لاکھ 78ہزار بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائیگی جبکہ سندھ کے 20اضلاع میں 68لاکھ 83ہزار بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔خیبر پختونخوا کے 27اضلاع میں 48لاکھ 8ہزار بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائیگی جبکہ بلوچستان کے 31اضلاع میں 22لاکھ 17ہزار بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائینگے ۔اسلام آباد میں 4لاکھ 47ہزار بچوں سمیت گلگت بلتستان کے 3 اضلاع اور آزاد کشمیر کے 2اضلاع میں بھی مہم کے دوران بچوں کو قطرے پلائے جائینگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کی اہم شاہراہوں پر لائٹس کی تنصیب مکمل،شجرکاری کرنے کے احکامات

روڈ سیفٹی اقدامات ، ڈرائیوروں کی فہرستیں تیار کرنے پر زور

فری میڈیکل کیمپ ، 700 سے زائد مریضوں کا معائنہ

مسیحی عبادت گاہوں پر فول پروٖ سکیورٹی انتظامات

ضلعی ہسپتال مظفر گڑھ میں طبی سہولتیں مزید بہتر کرنیکی ہدایت

خاندانی دشمنی پر 15 سالہ طالب علم پر تشدد، چہرہ زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر