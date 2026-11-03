اکتوبر میں159منچلے دھر لئے گئے
لاہور(کرائم رپورٹر) ماہِ اکتوبر کے دوران پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 159 ون ویلرز کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے جبکہ رواں سال ابتک ون ویلنگ میں ملوث 1429 ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
ماہِ اکتوبر کے دوران پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 159 ون ویلرز کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے جبکہ رواں سال ابتک ون ویلنگ میں ملوث 1429 ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
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