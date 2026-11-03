بی ایڈ کے نئے طلبہ کیلئے تعارفی سیشن
لاہور(خبر نگار)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل کیمپس میں بی ایڈ پروگرام کے خزاں 2026 سمسٹر میں نئے طلبہ کیلئے تعارفی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر عظمیٰ طارق نے نئے طلبہ کو خوش آمدید کہا ۔
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل کیمپس میں بی ایڈ پروگرام کے خزاں 2026 سمسٹر میں نئے طلبہ کیلئے تعارفی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر عظمیٰ طارق نے نئے طلبہ کو خوش آمدید کہا ۔
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