صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی اے سی کااجلاس، بی اوآرکی آڈٹ رپورٹ کاجائزہ،ہدایات جاری

  • لاہور
پی اے سی کااجلاس، بی اوآرکی آڈٹ رپورٹ کاجائزہ،ہدایات جاری

لاہور (سیاسی نمائندہ)پبلک اکاؤنٹس کمیٹی-I کا اجلاس ایم پی اے افتخار حسین چھچھڑ کی زیر صدارت ہوا۔

 کمیٹی نے بورڈ آف ریونیو ، اسکے منسلک محکموں اور پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی کی 23-2022 کی آڈٹ رپورٹ کا جائزہ لیا، جس میں ریونیو وصولیوں سے متعلق آڈٹ پیراز پر توجہ دی گئی۔ محصولات کی عدم وصولی یا کم وصولی پر تفصیلی بحث کی گئی۔ چیئرمین نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ آڈٹ ڈیپارٹمنٹ کے مشاہدات پر بروقت عملدرآمد یقینی بنائیں۔ 

جن معاملات میں جزوی تعمیل کی گئی تھی، وہاں مطلوبہ ریکارڈ جمع کرانے اور ضروری کارروائی مکمل کرنے کیلئے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو 60 دن کی مہلت دی گئی۔چیئرمین نے محکموں کو یہ ہدایت بھی دی کہ وہ منظور شدہ اور غیر قانونی سوسائٹیز کی فہرست فراہم کریں اور ساتھ ہی ان کیخلاف قانونی کارروائیوں کی تفصیلات بھی پیش کریں۔ کمیٹی نے شفافیت، احتساب، سرکاری اراضی کے تحفظ اور عوامی محصولات کی مؤثر وصولی پر زور دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گنے کی اوور لوڈنگ کے باعث سٹرکوں کے انفراسٹر کچر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ

محکموں کے مابین مؤثر رابطہ کاری یقینی بنانیکی ہدایت

پولیس شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم، دیگر کو50 فیصدرعایت

محمد طاہر امین ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا تعینات

ستھرا پنجاب پروگرام ہماری ریڈ لائن ،کوئی سمجھوتہ نہیں ہو گا ڈپٹی کمشنر خوشاب

جنگلات اور جنگلی حیات کا تحفظ بھی ضروری ،سمیر ا ملک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ