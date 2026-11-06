صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچا جیل روڈ پر غیر قانونی مذبح خانے پر چھاپہ، 2من ناقص گوشت تلف

  • لاہور
کچا جیل روڈ پر غیر قانونی مذبح خانے پر چھاپہ، 2من ناقص گوشت تلف

لاہور (ہیلتھ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ، کچا جیل روڈ پر غیر قانونی مذبح خانہ پکڑا گیا ۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی منصور احمد کے حکم پر ناقص گوشت سپلائی کرنیوالوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔

 فوڈ اتھارٹی نے کچا جیل روڈ پر گھر میں بنے غیر قانونی مذبح خانے پر چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران 2 من ناقص اور بدبودار گوشت تلف کر کے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرو دیاگیا۔رہائشی علاقے میں چھپ کر گھر میں ناقص گوشت تیار کیا جا رہا تھا۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ بدبودار ایکسپائر گوشت برآمد ہونے پر کارروائی کی گئی۔ گوشت بیماریوں کا شکار پایا گیا۔ گوشت بغیر پیکنگ اور لازمی ٹیگنگ کے فریزر میں رکھا گیا تھا۔ ویجیلنس ٹیموں کی خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار اگیا۔ شہری غیر معیاری گوشت فروخت کرنیوالوں کی اطلاع 1223 پر دیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

صحافیوں کیلئے سعود ساحر ایوارڈ دینے کا اعلان

گرین ٹریکٹر پروگرام ، 7لاکھ50ہزار سبسڈی دے رہے،عاشق کرمانی

راولپنڈی ،3روز میں 1لاکھ 28ہزار بچوں کو پولیو قطرے پلائے گئے

حنیف عباسی کی تحسین شاہ ،خضر کے گھر آمد ،اہل خانہ سے ملاقات ،تعزیت

ایس ڈی پی اوز روزانہ دو گھنٹے شکایات سنیں گے

پاکستان کا جنیوا میں اقوامِ متحدہ کی کمیٹی کے سامنے دوسرا جائزہ مکمل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ