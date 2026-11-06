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جعلی مصنوعات بنانیوالی فیکٹری پکڑی گئی،دوملزم گرفتار

  • لاہور
جعلی مصنوعات بنانیوالی فیکٹری پکڑی گئی،دوملزم گرفتار

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )ایف آئی اے لاہور زون کی شاہ عالم مارکیٹ اور شیخوپورہ میں کارروائیاں، کارپوریٹ کرائم سرکل نے جعلی مصنوعات بنانیوالی فیکٹری پکڑ لی۔

جعلی مصنوعات کی بڑی کھیپ برآمد، 2 ملزم گرفتار کرلیے گئے جنکی شناخت نبیل ایوب اور ذیشان کے نام سے ہوئی۔ملزم معروف رجسٹرڈ کمپنی کی جعلی مصنوعات تیار اور فروخت کر رہے تھے ۔ملزم کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے ۔ 

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