صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت گنے کی قیمت 700روپے من مقرر کرے :جماعت اسلامی

  • لاہور
حکومت گنے کی قیمت 700روپے من مقرر کرے :جماعت اسلامی

گنے کی فصل تیار ،کرشنگ کاآغاز 10نومبر تک کیاجائے :جاوید قصوری، پریس کانفرنس

لاہور(سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی پنجاب جاویدقصوری نے ڈاکٹر بابر رشید، ذکر اللہ مجاہد، رشید منہالہ، فاروق چوہان اور عمران الحق کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ گنے کے کاشتکار شدید معاشی مشکلات اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ ایک طرف انکی گنے کی فصل تیار کھڑی ہے ، دوسری جانب شوگر ملز مالکان نے تاحال کرشنگ سیزن شروع نہیں کیا۔گنے کی قیمت 700روپے من مقرر اور کرشنگ کا آغاز 10نومبر تک شروع کیا جائے ۔ حکومت شوگر ملز کو مقررہ وقت پر کرشنگ شروع کرنے ،گزشتہ واجبات ادائیگی اور گنے کی منصفانہ قیمت یقینی بنانے کا پابند بنائے ۔ ناجائز کٹوتیوں کا خاتمہ کیا جائے ، کسانوں کو فصل کی ادائیگی یقینی بنائی جائے ۔ کسان پہلے ہی گنے کی فصل پر کھاد، بیج، ڈیزل، بجلی، زرعی ادویات کی مد میں بھاری اخراجات کر چکا ہے۔حکومت کپاس کی بحالی کیلئے بھی مؤثر پالیسی بنائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کراچی میں پاکستان کا پہلا ماربل سٹی قائم کیا جا رہا ، شرجیل میمن

ٹیکسٹائل مل مزدوروں کی برطرفی جماعت اسلامی کی مذمت

عوامی خدمت ایک عظیم مقصد اور قومی ذمہ داری ،ناصر حسین شاہ

پولیو مہم کاجائزہ لینے کیلئے کمشنر کاکیماڑی میں اتحاد ٹاؤن کادورہ

ٹریفک مسائل کے حل کیلئے جامع ماسٹر پلان بنانے کا حکم

شہری کو باندھ کر تشدد کرنے والے ملزمان گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ