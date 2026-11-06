صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ نعیمیہ میں تفسیر برہان القرآن کی تقریب رونمائی

  • لاہور
جامعہ نعیمیہ میں تفسیر برہان القرآن کی تقریب رونمائی

لاہور(سیاسی نمائندہ)چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈ اکٹرراغب نعیمی نے کہاہے کہ تعلیمی اداروں میں قرآن فہمی کیلئے اقدامات کیے جائیں۔

معاشرے میں برداشت کے فروغ کیلئے قرآنی تعلیمات عام کی جائیں جن پر عمل ہی کامیابی کا راستہ ہے ۔نوجوانوں کو جدید تعلیم کیساتھ دینی شعور سے بھی آراستہ کیا جائے ۔تفسیر برہان القرآن مولانا پیرطیب نقشبندی کابہت بڑا علمی کارنامہ ہے ۔ ان خیالات کااظہار انہوں نے جامعہ نعیمیہ میں مفسر قرآن پیر طیب نقشبندی کی تصنیف کردہ تفسیر برہان القران کی تقریب رونمائی سے خطاب میں کیا۔ صدارت پیرعلامہ طیب نقشبندی نے کی ۔صدر تحفظ ناموس رسالت محاذ پیر علامہ صاحبزادہ رضائے مصطفی نقشبندی ودیگرعلمانے شرکت کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مہلت کے با وجود کوڑا ،تعمیراتی ملبہ نہ اٹھانے پر پلاٹ ضبط

ڈپٹی کمشنر کا دورہ عزیز بھٹی شہید ہسپتال ،سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر گجرات کو ایم ڈی واسا کی ڈسپوزل سٹیشن منصوبوں پر بریفنگ

حافظ آباد:فوارہ چوک کا رائونڈ ابائوٹ مسمار ‘نیا بنانے کی تیاری

ممبر اسمبلی نواز چوہان کادورہ ڈی ایچ کیو ہسپتال،ایم ایس سے بریفنگ لی

سیالکوٹ :چلڈرن ہسپتال کے باہر پارکنگ مافیا کی من مانیاں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ