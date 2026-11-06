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ٹک ٹاکر پتلو کے بھائی کاپولیس کیخلاف ہائیکورٹ سے رجوع

  • لاہور
ٹک ٹاکر پتلو کے بھائی کاپولیس کیخلاف ہائیکورٹ سے رجوع

لاہور (کورٹ رپورٹر)ٹک ٹاکر پتلو کے بھائی کاشف نے پولیس کیخلاف لاہور ہائیکورٹ سے رجوع کرلیا۔

رجسٹرار آفس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا متعلقہ فورم سے رجوع کئے بغیر ہائیکورٹ سے رجوع کیا گیا ۔جسٹس علی ضیاباجوہ نے بھی رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ پولیس نے گھر پر قبضہ کر کے اہلخانہ کو نکال دیا، پولیس مزید جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دے رہی ہے ، پولیس کی کارروائیاں آئین کے آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہیں، ایک ایف آئی آر کے سوا کوئی مقدمہ نہیں، دونوں بھائی10نومبرتک ضمانت پر ہیں۔

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