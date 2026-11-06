صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام پیماسکولوں میں طلبہ کی فزیکل ویری فکیشن کا فیصلہ

  • لاہور
تمام پیماسکولوں میں طلبہ کی فزیکل ویری فکیشن کا فیصلہ

لاہور (خبرنگار)پنجاب بھر کے تمام پیماسکولوں میں طلبہ کی فزیکل ویری فکیشن کا فیصلہ کرلیاگیا۔

 پنجاب کے 41اضلاع میں لائسنسی سکولوں میں طلبہ کی فزیکل ویری فکیشن ہوگی،فزیکل ویری فکیشن کا عمل 20نومبرتک مکمل کرنے کی ہدایت کردی گئی ۔ ڈسٹرکٹ فوکل پرسنز اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کواس حوالے سے ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں،اے ای اوز اپنے مختص کردہ سکولوں کی خود فزیکل ویری فکیشن کرینگے ۔ لائسنسی سکولوں کو دورے سے کم از کم ایک روز قبل آگاہ کرنا ہوگا،جعلی انرولمنٹ ثابت ہونے پر سکول کالائسنس منسوخ کردیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ایمرجنسی کی خستہ حالی کا نوٹس، انتظامیہ متحرک

زکریا یونیورسٹی اکائونٹس آفس میں مبینہ بدانتظامی ، مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف

نعیم اختربھابھہ اور بلال اکبربھٹی کی سپیکر ملک احمد خان سے ملاقات

اسسٹنٹ کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال اور تحصیل آفس کا دورہ

بوریوالاجامعة اسلامیہ سلفیہ کے زیر اہتمام اہلحدیث کانفرنس

غذائی ضروریات اور صحت مند خوراک سے متعلق آگاہی سیمینار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ