صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ منڈی :بندروں کی یلغار، شہری خوفزدہ، بزرگ زخمی

  • لاہور
نارنگ منڈی :بندروں کی یلغار، شہری خوفزدہ، بزرگ زخمی

نارنگ منڈی (نمائندہ دنیا) نارنگ منڈی کے محلہ رفیق آباد میں بندروں کی آزادانہ نقل و حرکت نے شہریوں کو شدید مشکلات سے دوچار کردیا ہے۔

بندروں کے خوف سے بچے ، خواتین اور بزرگ گھروں میں محصور ہوکر رہ گئے ہیں، جبکہ ان کے حملے سے ایک بزرگ شہری زخمی ہوگیا۔ شہریوں کے مطابق بندروں کی موجودگی کے باعث گھروں کی چھتوں پر جانا بھی دشوار ہوچکا ہے اور ہر وقت کسی ناخوشگوار واقعے کا خدشہ رہتا ہے ۔ اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ تاحال معلوم نہیں ہوسکا کہ یہ بندر کہاں سے آئے اور ان کا مالک کون ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پلاٹس میں کوڑا، ملبہ پھینکنے والوں کیخلاف ایکشن

ڈپٹی کمشنر کا گرین بیلٹس کی بحالی اور سڑکوں کی مرمت کا حکم

تعلیمی بورڈ گوجرانوالہ میں آن سکرین مارکنگ نظام کا تاریخی آغاز

مسائل کاحل نظام مصطفیؐ کے نٖفاذ میں ہے :پیرمحمداجمل رضاقادری

طالبعلم پر معلم کے مبینہ تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے پرڈی پی او گجرات کا فوری نوٹس

جی ٹی روڈ پر تیز رفتاری نے ایک اور قیمتی جان لے لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر