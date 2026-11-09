صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونین ٹاؤن میں کسٹمرز ،پارٹنرز اورانکی فیملیز کیلئے محفل یونین

  • لاہور
یونین ٹاؤن میں کسٹمرز ،پارٹنرز اورانکی فیملیز کیلئے محفل یونین

رنگا رنگ غزل نائٹ کا اہتمام ،شرکا نے تقریب کو خوشگوار تجربہ قرار دے دیا ہررہائشی کا خوا ب پور اہوگا:بریگیڈیئر (ر)مقبول ،کلائنٹس پر فخرہے :نعیم ملک

لاہور(سامیا سعید، عاقب جاوید سے )یونین ڈویلپرز کے زیر اہتمام یونین ٹاؤن مین پائن ایونیو لاہور میں کسٹمرز، سرمایہ کاروں، پارٹنرز اور ان کی فیملیز کیلئے محفلِ یونین کے عنوان سے رنگا رنگ غزل نائٹ کا انعقاد کیا گیاجس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں گلوکار شفقت امانت اور ذیشان علی نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور شرکا سے خوب داد وصول کی۔تقریب میں ڈائریکٹر آپریشنز یونین ڈویلپرز بریگیڈیئر (ر)مقبول احمد اور چیف ایگزیکٹو آفیسر یونین ٹاؤن نعیم ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بریگیڈیئر (ر)مقبول نے خطاب کرتے کہا کہ یونین ٹاؤن کے ہر رہائشی کا خواب پورا ہوگا۔

سی ای او نعیم ملک نے شرکاکو خوش آمدید کہتے کہا کہ انہیں اپنے کلائنٹس پر فخر ہے ، آج کی شام یونین ڈویلپرز کے ممبرز کے نام ہے ۔ یونین ٹاؤن کے رہائشیوں کیلئے یہ بڑا دن ہے اور ادارہ اپنے منصوبوں کے ڈیزائن پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتا۔محفلِ یونین میں بچوں، خواتین اور بزرگوں سمیت فیملیز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکا نے تقریب کو خوشگوار تجربہ قرار دیتے کہا کہ ایسی تقریبات سے تفریح کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات اور میل جول کے مواقع بھی میسر آتے ہیں۔ یونین ڈویلپرز کے زیر اہتمام محفلِ یونین کا مقصد کسٹمرز اور انکی فیملیز کے ساتھ تعلقات اور کمیونٹی کے باہمی روابط کو مزید مضبوط بنانا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گٹکا فروشوں کیخلاف گرینڈ آپریشن شروع

میپکو:لائن سٹاف کیلئے سیفٹی اقدامات تیز،زیروٹالرنس پالیسی نافذ

دھان کے مڈھ جلانے سے زمینی ذرخیزی متاثر ہوتی، محکمہ زراعت

ویمن یونیورسٹی کا سٹوڈنٹس ویلفیئرسے تحقیقی تعاون کا معاہدہ

سیف سٹی میں تعینات ڈی ایس پی ہارٹ اٹیک سے چل بسا

ستھرا پنجاب ، جلال پور میں صفائی اور تزئین کی مہم جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر