دھلے فلیٹس کی گلی سے 9جواری گرفتار
لاہور(آئی این پی )لیاقت آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر دھلے فلیٹس کے باہر سے 9جواریوں کو حراست میں لے لیا۔ ملزم گلی میں لڈو گیم پر جوا کھیل رہے تھے ، ملزموں سے دائو پر لگی رقم برآمد،مقدمہ درج کرکے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کردیا گیا۔
لیاقت آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر دھلے فلیٹس کے باہر سے 9جواریوں کو حراست میں لے لیا۔ ملزم گلی میں لڈو گیم پر جوا کھیل رہے تھے ، ملزموں سے دائو پر لگی رقم برآمد،مقدمہ درج کرکے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کردیا گیا۔
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