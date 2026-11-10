کانسٹیبل کی برسی پر سلامی پیش
لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور پولیس کے شہید کانسٹیبل خالد کی 14ویں برسی پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے انکی قبر پر سلامی پیش کی۔
پولیس افسروں و اہلکاروں نے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں شہید کے اہلخانہ نے بھی شرکت کی۔کانسٹیبل خالد 9 نومبر 2012کو تھانہ نواب ٹاؤن میں تعیناتی کے دوران جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کارروائی کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے تھے۔
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