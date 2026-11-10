صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقبالؒ کا فکرو فلسفہ خودداری و بیداری کا اہم ذریعہ:صفدر انصاری

  • لاہور
اقبالؒ کا فکرو فلسفہ خودداری و بیداری کا اہم ذریعہ:صفدر انصاری

اقبالؒ کا فکرو فلسفہ خودداری و بیداری کا اہم ذریعہ:صفدر انصاری اقبالؒ کے پیغام کو اشعار تک محدود رکھنے کے بجائے عملی زندگی کا حصہ بنایا جائے

قصور(نمائندہ دنیا)مسلم لیگ (ن) کے بزرگ رہنما حاجی صفدر علی انصاری، مذہبی شخصیت حاجی منور علی بگڑ اور مرکزی صدر انجمن تاجران قصور حاجی اکرم مغل نے یومِ اقبال پر اپنے مشترکہ پیغام میں کہا کہ علامہ محمد اقبالؒ کا فکرو فلسفہ اور شاعری برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی، خودداری اور الگ قومی تشخص کا شعور بیدار کرنے کا اہم ذریعہ بنی۔ اقبالؒ نے اپنے افکار کے ذریعے امتِ مسلمہ کو خودی، اتحاد، یقینِ محکم، عشقِ رسولؐ اور مسلسل جدوجہد کا درس دیا۔انہوں نے کہا کہ علامہ اقبالؒ کا تصورِ پاکستان ایک ایسی ریاست کا خواب تھا جہاں انصاف، مساوات، اخوت، رواداری اور اسلامی اصولوں کے مطابق اجتماعی زندگی کو فروغ حاصل ہو۔اقبالؒ کے پیغام کو محض تقریبات، تقاریر اور اشعار تک محدود رکھنے کے بجائے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

تفریحی پارکوں میں جھولے بچوں کی زندگیوں کیلئے خطرہ

آٹے کی قیمت میں اضافہ نے دو وقت کی روٹی کا حصول دشوار بنا دیا ،عوامی حلقے

پانچویں بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا اختتامی اجلاس علمی شخصیات نے مقالہ جات پیش کیے

سرگودھا میں فضائی آلودگی اور سموگ کی شدت برقرار رہی

جوھرآباد میں تقریب تکمیل حفظ قرآن مجید

مڈھ رانجھا میں ایل پی جی گیس 600 روپے تک فی کلو فروخت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد